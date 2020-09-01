2020/09/01 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن ما يصل إلى 75% من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، تعود لأشخاص مصابين بالخرف، وفقا لـ "الغارديان".

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