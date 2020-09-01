الإعلامية سرور الدليمي والبرنامج العراقي الضخم المرتقب

2020/09/01 | 08:14 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الإعلامية سرور الدليمي لكتابة برنامج عراقي ضخم سيبث عبر إحدى المنصات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت، ان مضمون هذا البرنامج سيكون تركيزه على ابرز القضايا التي تهم المجتمع العراقي

اي بمعنى، القضايا والمشكلات التي يكون حولها جدل واسع او يكون وراءها امور مخفية عن الناس، هذه القضايا سيتم طرحها ومناقشتها للرأي العام بكل شفافية ووضوح، بعد الطرح والمناقشة سيكون هناك بحث عن الحلول لهذه المشكلات

تقول الاعلامية سرور الدليمي، مايميز هذا البرنامج هو انه لن نطرح المشكلة فحسب، إنما سنبحث عن الحل.

ومن المؤمل ان تكتمل التحضيرات للبرنامج بداية سنة 2020

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