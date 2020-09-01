الكويت تشدد “الطيران الإسرائيلي” لن يمر عبر أجوائنا للوصول للإمارات

2020/09/01 | 08:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكدت حكومة الكويت أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقًا عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات.وقالت المصادر- في تصريح لجريدة “القبس” الكويتية – إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للكويت، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تمامًا، مشددة على أن ما يشاع حول […]

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