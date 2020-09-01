5 أمور خاطئة تجنبها عند غسل السيارة

2020/09/01 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحتاج السيارة إلى الاهتمام المستمر من قبل قائدها والحفاظ عليها بقدر الإمكان من الأتربة والرواسب؛ لتجنب فيروس كورونا والشعور بالراحة والاطمئنان أثناء القيادة خصوصًا أن نظافة السيارة تعكس نظافة صاحبها.1- الابتعاد عن تنظيف تابلوه السيارة بالكحول أو المطهرات التي تحتوي على مبيضات بشكل عام لتجنب التشققات التي تظهر في السيارة.2- من […]

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