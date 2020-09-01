شاهد : رجل يتلقى رصاصات في رأسه على كرسي الحلاقة

2020/09/01 | 08:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / على كرسي الحلاق، جلس رجل كولومبي ليقص شعره، ولم يكن يعلم أنها آخر حلاقة له في حياته، حيث اقتحم شخص مسلح، المكان، وأفرغ رصاصات مسدسه في رأسه، ثم هرب.وتعرض رجل يدعى «كارلوس أندريه» يبلغ من العمر 27 عامًا للقتل المتعمد على يد مسلح صوب عددا من الرصاصات إلى رأسه.ووفقًا للمقطع، كان […]

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