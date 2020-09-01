التربية النيابية: لا تحديد لموعد العام الدراسي الجديد.. وتكشف مقترحات

2020/09/01 | 08:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} اكدت لجنة التربية النيابية انه لم يتم حتى الان، تحديد موعد لبدء العام الدراسي المقبل، معلنة ان اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية للاطلاع على سير امتحانات الدور الاول للدراسة الاعدادية، التي بدأت اليوم الثلاثاء.





وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي بتصريح صحفي ان "لجنة التربية على تواصل مع الوزارة، وستكون هناك زيارات ميدانية لاعضائها الى المراكز الامتحانية للوقوف على الاجراءات الصحية والتحضيرات التي اتخذتها الوزارة لسير الامتحانات، متوقعا ان تكون الاسئلة الامتحانية مناسبة ولكنها في الوقت نفسه تعتمد على استعدادات الطلاب وتحضيراتهم.

وبشأن العام الدراسي وموعد بدءه، اوضح ان العام الدراسي الجديد الى الان لم يحدد بيوم وحتى في اقليم كردستان" مبينا ان "الظروف الصحية وجائحة كورونا هما من يتحكم بذلك، وهناك تحذيرات مسبقة حول العام الدرسي الجديد، كما ان هناك أكثر من رأي في الوزارة بشأن ذلك، بيد انه لم يتم التوصل الى قرار نهائي حتى الآن".

وتابع اللهيبي: ان هناك مجموعة من الاراء لدى اللجنة وكذلك لدى هيئة الرأي في التربية،" مشيرا الى ان "القرار النهائي سيكون لهم،" مبينا ان "من ضمن الامور التي اقترحتها اللجنة بشأن العام الدراسي، هو تأجيله شهرا او شهرين، او تقليص الدوام الى يومين او ثلاثة لكل مرحلة اسبوعيا، او اعتماد المنصات الالكترونية، "مؤكدا ان" المدراس لن تتوقف ولكن يجب ان تكون هناك تطمينات على صحة الطلاب".

وتابع ان "عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المقبل والذي سيبدأ في الثالث من الشهر الحالي، سيركز حول العام الدراسي وستكون هناك لقاءات موسعة بهذا الخصوص".

عمار المسعودي

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