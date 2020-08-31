2020/09/01 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كواكب المجموعة الشمسية

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

16 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

ابتكر فريق من الخبراء في متحف "الإكسبلوراتوم" الأميركي، آلة حاسبة تتيح معرفة عمر البشر على الكواكب الأخرى، التي يختلف فيها طول اليوم والسنة عما هو على الأرض.

واستنادا إلى ذلك، ما عليك سوى إدخال تاريخ ميلادك، وستكشف الآلة الحاسبة عن عمرك بالأيام والسنوات، وكذلك موعد عيد ميلادك القادم،.هنا.

فعلى سبيل المثال، عندما يكون عيد الميلاد هو 4 كانون الثاني 1992، هذا يعني أن الشخص يبلغ من العمر 28 عاما هنا على الأرض، ومع ذلك، في عطارد، سيكون عمره 118,9 عاما وسيكون عيد ميلاده القادم في 1 أيلول 2020 ، بينما في نبتون سيكون عمره 0,17 عاما فقط، وسيكون عيد ميلاده القادم في 11 آب 2240!.

ولفهم سبب حدوث ذلك، من المفيد معرفة كيفية تحديد اليوم والسنة فعليا.

فقد أوضح متحف "الإكسبلوراتوريوم " ان الأرض تتحرك.



في الواقع، عدة حركات مختلفة دفعة واحدة.



وهناك نوعان من الأشياء التي تهمنا على وجه التحديد.



أولا، تدور الأرض حول محورها، مثل قمة دوارة.



وثانيا، الأرض تدور حول الشمس، مثل كرة حبل في نهاية سلسلة تدور حول القطب المركزي.

ويتم تحديد اليوم من خلال الوقت الذي يستغرقه دوران الأرض على محورها.

وأفاد بانه "لا توجد قواعد تحكم معدلات دوران الكواكب، كل هذا يتوقف على مقدار الدوران في المادة الأصلية التي دخلت في تكوين كل منها.



فللمشتري العملاق الكثير من الدوران، حيث يدور مرة واحدة على محوره كل 10 ساعات، بينما يستغرق كوكب الزهرة 243 يوما للدوران مرة واحدة".

وفي الوقت نفسه، فإن دوران الأرض حول الشمس هي الطريقة التي نحدد بها العام.

وأضاف متحف الإكسبلوراتوريوم، انه "بينما تستغرق الأرض 365 يوما لإنشاء دائرة واحدة، فإن أقرب كوكب، وهو عطارد، يستغرق 88 يوما فقط.



ويستغرق بلوتو البعيد 248 عاما لدورة واحدة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار آلة حاسبة تحدد كم سيكون عمرك على الكواكب الأخرى!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار آلة حاسبة تحدد كم سيكون عمرك على الكواكب الأخرى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).