التربية النيابية توضح بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/01 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

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تلاميذ في المرحلة الأولى

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن، تحديد موعد لبدء العام الدراسي المقبل.

وذكر مقرر اللجنة النائب طعمة اللهيبي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 1 أيلول 2020، ان اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية للاطلاع على سير امتحانات الدور الاول للدراسة الاعدادية، التي بدأت اليوم الثلاثاء بمشاركة 450 ألف طالب وطالبة ببغداد والمحافظات كافة، وسط اجراءات وقائية صحية ضد جائحة كورونا.

وأضاف ان لجنة التربية النيابية على تواصل مع الوزارة، وستكون هناك زيارات ميدانية لاعضائها الى المراكز الامتحانية للوقوف على الاجراءات الصحية والتحضيرات التي اتخذتها الوزارة.

وأشار إلى انه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021.

ر.إ

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