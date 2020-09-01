نائب: صوتنا سيكون حاضرا للمطالبة بإعادة المفسوخة عقودهم واطلاق الدرجات الوظيفية

2020/09/01 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، ان كتلته وتحالف الفتح مازالوا يطالبون الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي واطلاق الدرجات الوظيفية، مؤكدا ان المطالبات ستكون حاضرة خلال جلسات البرلمان من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذها.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “التحركات مازالت جارية في أروقة البرلمان وتحالف الفتح وكتلة صادقون النيابية، اجل إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي واعادتهم الى الخدمة”.

وأضاف ان “هناك ضغوط قوية على الحكومة من اجل تنفيذ المطالب بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع، حيث ستكون هذه المطالب حاضرة خلال جلسات البرلمان”.

وبين ان “المطالبات ستشمل أيضا انصاف المحاضرين ودفع مستحقات أصحاب العقود واطلاق الدرجات الوظيفية، وانصاف الخريجين المطالبين بالتعيين”.



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