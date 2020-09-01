بعد زيارة ممثل الكاظمي.. حسم ملف تقاعد عائلة الراحل مرتضى غني

2020/09/01 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد طارق المندلاوي ممثل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسم ملف تقاعد عائلة الراحل مرتضى غني في بغداد. وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (1 ايلول 20209)، إنه "استناداً للامر الديواني المرقم 35 لعام 2020 ، تم زيارة منزل الشهيد مرتضى غني عمران حسين ممثلا عن رئيس الوزراء الذي وجه سابقاً بتذليل العقبات كافة امام ذوي الشهداء لاستحصال حقوقهم المشروعة وفق القوانين النافذة".

وأضاف أن "قضية الشهيد مرتضى تمثلت بتوقف حقوقه التقاعدية منذ استشهاده بتاريخ 3/ 10 / 2019"، مبيناً أن "استجابة الجهات المعنية في رئاسة الوزراء كانت سريعة عند معرفتها بهذه الحالة".

وتابع، أنه "تم متابعة الحالة ومن ثم الاتصال المباشر بالفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد عمليات المشتركة الذي كانت له استجابة سريعة لتوجيه دائرة التقاعد العسكري بحسم هذا الامر فوراً ، لغرض ضمان الحقوق التقاعدية لعائلة الشهيد".

واشار المندلاوي إلى "اننا ننفذ توصيات رئيس الوزراء بالتخفيف عن كاهل ذوي الشهداء وجبر الضرر الذي وقع عليهم"، مبيناً أن "مؤسسة الشهداء أبوابها مشرعة لخدمة عوائل الشهداء".

يذكر ان المتظاهر مرتضى غني عمران، قتل اثناء الاحتجاجات في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال مدير عام دائرة شهداء وضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، انه "استناداً للامر الديواني المرقم 35 لعام 2020 ، تم زيارة منزل الشهيد مرتضى غني عمران حسين ممثلا عن رئيس الوزراء الذي وجه سابقاً بتذليل العقبات كافة امام ذوي الشهداء لاستحصال حقوقهم المشروعة وفق القوانين النافذة".

واضاف، ان "قضية الشهيد مرتضى تمثلت بتوقف حقوقه التقاعدية منذ استشهاده بتاريخ 3/ 10 / 2019 “، مبينا ان ” استجابة الجهات المعنية في رئاسة الوزراء كانت سريعة عند معرفتها بهذه الحالة".

وتابع، انه "تم متابعة الحالة ومن ثم الاتصال المباشر بالفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد عمليات المشتركة الذي كانت له استجابة سريعة لتوجيه دائرة التقاعد العسكري بحسم هذا الامر فوراً، لغرض ضمان الحقوق التقاعدية لعائلة الشهيد".

واشار المندلاوي الى "اننا ننفذ توصيات رئيس الوزراء بالتخفيف عن كاهل ذوي الشهداء وجبر الضرر الذي وقع عليهم"، مبينا ان "مؤسسة الشهداء ابوابها مشرعة لخدمة عوائل الشهداء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة ممثل الكاظمي.. حسم ملف تقاعد عائلة الراحل مرتضى غني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة ممثل الكاظمي.. حسم ملف تقاعد عائلة الراحل مرتضى غني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).