وزير الخزانة الأميركية يحمّل الديموقراطيين مسؤولية فشل مفاوضات

2020/09/01 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الاثنين، خصومه الديموقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، المسؤولية عن فشل المفاوضات حول خطة اقتصادية جديدة، لمساعدة الأسر والشركات والمدارس والمجتمعات المحلية.

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