الملك سلمان ينهي خدمة قائد القوات المشتركة وأمير سعودي ويحيلهما للتحقيق

2020/09/01 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- متابعة /- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية ، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة و عدد من القادة العسكريين إلى جانب إعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ولي العهد السعودي وزير الدفاع، […]

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