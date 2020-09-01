الرافدين يعلن توزيع رواتب الصحة

2020/09/01 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.





وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف، ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد" مبينا انه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

عمار المسعودي

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