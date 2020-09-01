عاجل: تفجير انتحاري جنوب كركوك

2020/09/01 | 09:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلن مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطنة واصابة عدد من المنتسبين والمدنيين بتفجير انتحاري استهدف احدى نقاط التفتيش جنوب كركوك .وأخبر المصدر "عراقي نيوز" ، ان انتحاريا يقود عجلة مفخخة نوع بيك اب فجر نفسه على نقطه تفتيش قرب قرية مريم بيك تابعة للفوج الاول في اللواء19 بالفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية ،ما ادى الى استشهاد مواطنة وجرح عدد من المنتسبين والمدنيين .موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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