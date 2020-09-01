الاردن يفتح ابواب المدارس في ظروف استثنائية

2020/09/01 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في ظروف استثنائية وغير اعتيادية، يخوض طلبة المدارس في الأردن اليوم الثلاثاء، تجربة الدخول إلى المدرسة في ظل إجراءات مختلفة، تحميهم من خطر عدوى انتشار فيروس كورونا.ويلتحق صباح الثلاثاء نحو 2.145 مليون طالب وطالبة بالعام الدراسي الجديد، بعد انقطاع الطلبة عن المدارس منذ آذار الماضي نتيجة جائحة كورونا.وقد تغيب أجواء البهجة […]

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