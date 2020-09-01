مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة في عدد من الدوائر

2020/09/01 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأشار إلى أن “الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد” مبينا انه “بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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