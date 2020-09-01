الأمن النيابية تكشف تفاصيل استضافة الغانمي.. والأخير يتحدث عن تحرك أمني للحد من الجرائم

2020/09/01 | 09:54 - المصدر: NRT عربية

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الدفاع النيابية تستضيف وزير الداخلية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، انها ناقشت مع وزير الداخلية عثمان الغانمي أسباب تأخير اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة، بينما أفادت بأنها تعتزم استضافة وزير الدفاع.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 1 أيلول 2020، انه "جرت خلال الاستضافة مناقشة الوضع الأمني في الجنوب وما يرافقه من اعتداءات على الأملاك العامة، حيث طالبت اللجنة وزير الداخليةن عثمان الغانمي، بوضع حلول لهذه الخروقات المستمرة وان تكون للقوات الامنية سلطة هناك، الا ان الوزير اكد للجنة ان قرارات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي كانت سببا في كثرة المعرقلات".

واضاف ان"التظاهرات حق مشروع كفله الدستور لكن نرفض ان تصل الى حد التهديد بالقتل او الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

وتابع ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع المفسوخة عقودهم وأسباب تأخير إعادتهم الى الخدمة، حيث عزا الوزير ذلك الى عدم إقرار الموازنة.





وبالنسبة لاستضافة وزير الدفاع، اوضح رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر، ان"اللجنة ستبحث خلال استضافة الوزير، ورئيس أركان الجيش، وقادة أسلحة الدفاع الجوي، وقادة القوة الجوية، وقادة طيران الجيش الاسبوع المقبل، إمكانية دعم الأسلحة الجوية واسنادها، وإعادة صيانة الطائرات بصورة عامة".

من جهة ثانية ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، المؤتمر الأمني الذي اقامته مديرية مكافحة اجرام بغداد، لمناقشة معدلات نسبة الجريمة وسبل مكافحتها بحضور عدد من القادة والضابط، حيث اكد الغانمي، في كلمة له خلال هذا المؤتمر، ان "وزارة الداخلية أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة والتعامل السريع ومراعاة الوقت بالبدء بالتحقيق المهني في حال وقوع جريمة ما".

وأضاف ان "رجال قوى الأمن الداخلي هم رجال المرحلة، ويجب أن يكون شعار الوزارة ان الداخلية من المواطن واليه"، مبينا أن "مديرية مكافحة اجرام بغداد مفصل حيوي وأساس الأمن المجتمعي ويجب العمل وفق الأساليب الحديثة لكشف الجريمة من خلال اتباع السياقات الصحيحة".

وشدد الغانمي، على "أهمية تحقيق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح المواطنين".





ر.إ

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