تطبيع الإمارات بين السلام والعدوان - عبدالجواد سيد

2020/09/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد فى الوقت الذى كان فيه العالم ينتظر، وبفارغ الصبر ، سقوط تيار نتنياهو واليمين الإسرائيلى بكل مايحمله من كراهية وعنصرية ، لا تقل فى الواقع عن كراهية وعنصرية تيار الإسلام السياسى، الذى يجتاح المنطقة ويدمرها تدميراً ، فوجىء العالم ، بيد تمتد نحوه ، كيد من خلال الموج مدت لغريق ، ليصبح فى لحظة بطلاً للسلام على محطات التليفزيون فى كل مكان ، ويهدد الجميع ، بأن كل من لايطبع معى سيعانى من العزلة، رغم أننى ......





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