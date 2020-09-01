الجبهة العربية في كركوك تطالب الكاظمي بالتدخل في تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بعودة السكان العرب لمناطقهم

2020/09/01 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/دعت الجبهة العربية في محافظة كركوك , رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل ومحاسبة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء الدبس شمال غرب كركوك الذين يعارضون تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بالعقود الزراعية وعودة السكان العرب لمناطقهم التي طردوا منها قسرا بعد العام 2003 .وقال نائب رئيس الجبهة الدكتور ناظم الشمري , ان التابعين للحزب الديمقراطي يمنعون ضباط الشرطة من تطبيق القرارات القضائية الصادرة بعوده السكان العرب الى قرية بلكانه التي طردوا منها ..



مبينا ان العرب حصلوا على قرار قضائي قطعي وواجب التنفيذ بعودتهم لقراهم./انتهى

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