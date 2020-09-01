خلية الاعلام الامني : استشهاد امراة واصابة 3 اخرين بانفجار عجلة مفخخة في كركوك

2020/09/01 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انفجار عجلة مفخخة في سيطرة " جسر مريم بيك" طريق تكريت - كركوك.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ادى الانفجار الى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث./انتهى3

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