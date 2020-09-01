أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي بشأن

2020/09/01 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الولايات المتحدة الإثنين في مجلس الأمن الدولي حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار بشأن "داعش"، احتجاجا على عدم تضمّنه فقرة تطالب بإعادة هؤلاء ا...

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