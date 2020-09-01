فرقة العباس القتالية تواجه تحديا جديدا خلال الزيارة العاشورائية

2020/09/01 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، عن التحديات التي واجهتها الفرقة خلال الزيارة العاشورائية ....

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