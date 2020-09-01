بالفيديو | قتلى وجرحى في هجوم صاروخي استهدف دمشق من الجولان

2020/09/01 | 09:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصواريخ انطلقت من مرتفعات الجولان، حسبما أفاد الإعلام السوري الرسمي - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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