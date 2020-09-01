2020/09/01 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … أكد طارق المندلاوي ممثل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على حسم ملف تقاعد عائلة الراحل مرتضى غني في بغداد.وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “المستقلة“ اليوم الثلاثاء ، إنه “استناداً للامر الديواني المرقم 35 لعام 2020 ، تم زيارة منزل الشهيد مرتضى غني عمران حسين ممثلا عن رئيس الوزراء الذي وجه سابقاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور امر ديواني بمنح عائلة مرتضى غني عمران الحقوق التقاعدية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور امر ديواني بمنح عائلة مرتضى غني عمران الحقوق التقاعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).