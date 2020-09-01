أنصار الله تعلق على قرار “جيد” ‏يتعلق بتصدع تحالف العدوان السعودي

2020/09/01 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..علق القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، على قرار الملك السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة قائد القوات المشتركة لتحالف العدوان العربي، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وإحالته للتحقيق.وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “قرار ‏عزل تركي جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب”.وكان ملك السعودية أصدر، مساء الاثنين، أمرا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.



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