درجال يؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش والاهتمام بالناشئين

2020/09/01 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش والاهتمام بالناشئين.

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الأخير “استقبل رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، وبحث معه واقع اللعبة وسبل النهوض بها”.

وأشار الوزير درجال في مستهل اللقاء إلى “حرص الوزارة على رعاية ومتابعة الاتحادات كافة، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني لها وصولاً صوب الهدف المنشود، عبر تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية”، مؤكداً على ضرورة “توسيع دائرة الاهتمام بالناشئين وبناء قاعدة واسعة للعبة في المستقبل”.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي للإسكواش علي جهاد عن “شكره وتقديره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بالألعاب كافة”، مشيدا بالجهود التي “يبذلها للارتقاء بـ واقع الرياضة العراقية على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية، وثمن دوره في رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص الاعداد المناسب لتطورها وتوسيع قاعدتها”.



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