ست ملايين وثيقة سرية تعود الى بغداد

2020/09/01 | 10:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

https://www.wsj.com/articles/baath-party-archives-return-to-iraq-with-the-secrets-they-contain-11598907600

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إعادة الولايات المتحدة إلى بغداد ستة ملايين وثيقة سرية والتي تمثل أرشيف النظام السابق العراقي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المسؤولين الأميركيين بمثابة مبادرة حسن نية لرئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، بحسب الصحيفة.

وكانت الولايات المتحدة، تحفظت على الأرشيف العراقي بهدف حمايته، مع تصاعد العنف في العاصمة العراقية قبل خمسة عشر عاما.

وشحن هذا الأرشيف، بعد تغليفه جيدا خشية اعتراضه من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، فيما بات الأرشيف الآن في مكان آمن ولكنه غير معروف بالعاصمة العراقية.

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