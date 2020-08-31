2020/09/01 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل إيمانويل ماكرون أمس الإثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

لكن ماكرون استهل زيارته الثانية في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان، بالاتجاه ليلاً إلى منزل السيدة فيروز في الرابية رفقة السفير الفرنسي

ومنح ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسي، للفنانة فيروز، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وعقد ماكرون اللقاء بعيدا عن الإعلام، نزولا على رغبة فيروز وعائلتها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تُظهر لحظة وصول ماكرون إلى منزل فيروز.

هكذا وصل الرئيس الفرنسي #ماكرون ليتشرف بلقاء الملكة #فيروز في منزلها هذه الليلة..



pic.twitter.com/pmEcbqHTgP

— فيروز Fairouz (@Fairouzna) August 31, 2020

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : لحظة وصول الرئيس الفرنسي إلى منزل “فيروز”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : لحظة وصول الرئيس الفرنسي إلى منزل “فيروز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).