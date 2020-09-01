التطبيعية تهدي جثير لاعبين مغتربين

2020/09/01 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اصدار جواز سفر للاعبين مغتربين اثنين لتمثيل منتخب شباب العراق رسمياً.

وقال عضو لجنة المغتربين زيد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية نجحت في اصدار الأوراق الرسمية والجواز العراقي للاعبين مغتربين”.

وأوضح ان “وزارة الداخلية اصدرت جواز السفر العراقي لحارس مرمى فالكنبيرج السويدي نديم نادر ولاعب بروندبي الدنماركي متين ديار ، وهم جاهزين الان لتمثيل منتخب شباب العراق في البطولة الاسيوية”.

يذكر ان مدرب ليوث الرافدين، قحطان جثير، كان قد طالب بتواجد اللاعبين مع فريقه قبيل انطلاق البطولة الاسيوية.



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