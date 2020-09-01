العراق يتجه إلى إقرار موازنة استثمارية لثلاث سنوات

2020/09/01 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ، الثلاثاء، تفاصيل عن موازنة 2021 ، مبينا أن الجديد في الموازنة العامة هو المتعلق بشق الموازنة الاستثمارية حيث ستكون على مدى ثلاث سنوات .

ورجح الصفار في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، أن "يعقد المجلس جلساته بصورة مكثفة وبشكل يومي لتعويض ما فات بسبب التعطيل جراء ظروف جائحة كورونا"، مضيفا أن "اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021، ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الجاري".

ونوه الى استكمال مشروع موازنة 2021 سيكون ضروريا لوضع التصرف المالي الحكومي في إطار قانوني.

وتابع مقرر اللجنة، أن "الجديد في الموازنة العامة هو المتعلق بشق الموازنة الاستثمارية، حيث ستكون على مدى ثلاث سنوات وتقسم المبالغ عليها"، مردفا أنه "لايوجد مشروع يجري استكماله في عام واحد، لذا سيتم تخصيص موازنة للاستثمار لثلاث سنوات مجزأة لسنوات، وهذا ما يسمى أداء موازنة سنوي، ومن المتوقع أن تحدث تغييرات في هيكل الموازنة والأمور المتعلقة بالجانب التشغيلي والاستثماري".

وبين أن "العام الجاري قارب على الانتهاء، ومشروع موازنة 2020 الذي سيتم إرساله للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على الجانب التشغيلي وليس الاستثماري، لانه لم تصدر موازنة لتخصيص أموال استثمارية، ولا توجد مشاريع قابلة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وسيتم تثبيت المبالغ التي تم صرفها من 1-1 الى الشهر التاسع، وماتبقى منها سيكون تخمينياً في الانفاق والايرادات".

وأردف الصفار، أما ما يتعلق بالمبالغ التي سيتم تخمينها للاستثمار وفق موازنة 2020 لربما ستضاف الى الموازنة الاستثمارية لعام 2021 .

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