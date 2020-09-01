رئيس وزراء لبنان المكلف يدعو لـ «إصلاحات فورية»

2020/09/01 | 10:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة «في أسرع وقت ممكن»، ودعا إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة «بإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص».وأضاف «الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية».وكان الرئيس الرئيس اللبناني، قد كلف سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية.وفي كلمته الأولى، أشار أديب إلى أنه سيعمل على تكليف حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن، للنهوض بالبلاد بعد الظروف الصعبة التي مر بها.وأضاف «في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، خاصة بعد التفجير في المرفأ، وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، الوقت للعمل، بكل قوة وبتعاون الجميع، من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغد أفضل، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين، على الحاضر والمستقبل».

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