محافظ البصرة يعلن مواصلة العمل في تنفيذ «٤٠» مشروعاً خدمياً في ابي الخصيب

2020/09/01 | 10:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأعلنت محافظة البصرة، تواصل العمل في تنفيذ ٤٠ مشروعا خدميا في قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة ضمن خطة مشاريع ٢٠١٩.وقال محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، للمركز الإعلامي، إنه «حظي قضاء ابي الخصيب، بنسبة جيدة من مشاريع البصرة ٢٠١٩, إذ تم إحالة ٤٠ مشروع خدمي يستمر العمل في أغلبها، لافتا إلى أن المشاريع توزعت على قطاعات التربية والبلديات والقطاع الصحي والماء وقطاع الأمن والطرق والجسور».وأشار إلى أن «هذه المشاريع تنفيذ في قضاء ابي الخصيب والنواحي التابعة لها كالسيبة وسيحان، منوها إلى ان قضاء ابي الخصيب سيستفاد من مجموعة مشاريع في قطاع الطرق والجسور لارتباطها الخارجي مع الشوارع التابعة له».ولفت إلى أن «الأعمال مستمرة في تنفيذ هذه المشاريع، اذ ارتفعت نسب الانجاز في الكثير منها، رغم توقف الأعمال في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا».من جانبه أوضح مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم أن «قطاع التربية حظي بأكبر نسبة من المشاريع وبواقع ١٩ مشروعا، منها ١٢ مشروع لإنشاء مدارس جديدة ب١٨ صف او٢٤ صف نموذجي وبثلاث طوابق، فضلا عن عدم وإعادة بناء سبعة مدارس قديمة».واشار الى ان «مشاريع المدارس الجديدة، هي بناء مدرسة ١٨ صف في القطعة ٢١٩٩/١ مقاطعة ٦١في طلاع الحمزة وبناء مدرسة١٨صف في القطعة ٧٦مقاطعة ٣٥خريبط طوت النصار، وبناء مدرستين ١٨صف لكل واحدة على القطعة ٩٨مقاطعة ٣٩ البردية، بلد السيد، ومدرسة ١٨صف في القطعة ٣/١٣٧ مقاطعة ٧ ومدرسة ١٨صف بثلاث طوابق في القطعة ١٧ مقاطعة ٢٣ البريم، ومدرسة مدرسة ١٨صف بثلاث طوابق في القطعة ٦١العوجة ٣٧١ومدرسة ١٨صف بثلاث طوابق على القطعة ١٣٤٣ مقاطعة ٤٧ومدرسة ١٨ صف بثلاث طوابق على القطعة ٨٦/٤٧٢مقاطعة ٥٤وبناء روضة أطفال في القطعة ٣٤١١مقاطعة ٦١في طلاع الحمزة، وبناء مدرسة ١٨صف بثلاث طوابق في القطعة٦ مقاطعة ٣/٥٢ السيبة، وبناء مدرسة ٢٤ صف بثلاث طوابق على القطعة ٢٣/٤مقاطعة ٧ سبحان».ونوه إلى إن «المدرسة التي سيصار لهدمها وإعادة بناءها هي مدرسة أم البنين للبنات بثلاث طوابق و١٨ صف وبناء مدرسة في ساحة مدرسة نجد بثلاث طوابق وهدم البناية القديمة بعد استلام الجديدة، وهدم وإعادة بناء ثانوية وهران للبنات ب٢٤ صف وبثلاث طوابق، وهدم وإعادة بناء مدرسة مجيد حميد العواد الابتدائية ب١٨ صف وبثلاث طوابق نموذجي، وهدم وإعادة مدرسة أبي الخصيب للبنات بثلاث طوابق و١٨ صف وهدم وإعادة بناء مدرسة الحمزة ب١٨ صف وبثلاث طوابق، وهدم وإعادة بناء بركات الزهراء الابتدائية للبنات بثلاث طوابق و١٨ صف».ولفت إلى أن «مشاريع قطاع البلديات كانت بواقع ١٥مشروعا هي مشروع إعادة دراسة وتعديل التصاميم المعدة وتنفيذ شبكات ومحطات لمجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة المجاري الثقيلة وفق.المعايير ومشروع دراسة وتصميم وانشاء بناية بلدية ابي الخصيب، ومشروع إنشاء كراج آليات مع محطة وقود على القطعة ٢٥/٢٤مقاطعة ٢٠شيخ ابراهيم مساحتها ١٨٤٠م٢».وتابع، أيضا هناك مشروع تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN الماني، بطاقة ١٤٠/س متكامل لقضائي ابي الخصيب والفاو مع آليات ومعدات اكساء الشوارع، ومشروع إنشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة ٣٨٢/٥٩٥م٤٨كوت الصلحي، ومشروع تأهيل الطريق السياحي (مجاري وبلدية وماء وكهرباء) ابي الخصيب الداخلي، وانشاء مجموعة شوارع في القضاء ضمن التصميم الأساس».ولفت إلى أن «مشاريع البلديات تشمل أيضا تأهيل مدخل منطقة العوجة ومشروع تأهيل مدخل طريق ابو كوصرة، ومشروع إنشاء كراج آليات مع محطة وقود في السيبة، ومشروع إفراز القطعة٥٤/٢ والقطعة٥٤/١في السيبة وتنفيذ اعمال الدفن بالاتربة والسبيس/ المرحلة الاولى، ومشروع إنشاء طريق الشلهة/ المرحلة الأولى في السيبة، ومشروع تطوير مدخل ناحية السيبة/المرحلة الثانية, ومشروع دراسة تحديث وتوسيع التصميم الأساس لناحية السيبة».ونوه إلى أن «مشاريع قطاع الماء، كانت ثلاث هي، مشروع تنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية في القضاء ومشروع صيانة وتأهيل مجمعات ماء ابي الخصيب، إلى جانب تنفيذ مشروع محطة ماء محيلة» الخاص بتحلية المياه، والذي سيغطي حاجة المواطنين الماء في القضاء وبنسبة 90٪».وذكر، إن “سعة المشروع 3000 متر مكعب بالساعة بواقع 4 خزانات، وينفذ المشروع على مساحة 18 دونم من أصل 22 دونم من أراضي دائرة الماء.وأكمل هناك مشروع في قطاع الأمن والعدالة يتمثل في انشاء دار عدالة في ناحية السيبة، إلى جانب تنفيذ في مشروع إنشاء وصيانة مجموعة طرق وجسور في القضاء بقطاع الطرق والجسور، فضلا عن مواصلة العمل في مشروع إنشاء مستشفى ذات٢٠٠سرير والذي تنفذه إحدى الشركات الأجنبية.

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