مصرف الرافدين : صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد

2020/09/01 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة

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