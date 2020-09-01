الاعرجي: الأحزاب متيقنة بأن لا وجود لها إن أُعيدت معالم الدولة

2020/09/01 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، ان هيبة الدولة نسمعها في الشعارات فقط ولا نرى أي خطوات.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إنه “نسمع شعارات فقط عن إعادة هيبة الدولة ولا نرى أي خطوات”.

واوضح “واهمٌ ذاك الذي يتصور أنها مسؤولية رئيس الوزراء فقط دون الكتل والأحزاب والتي يعمل بعضها عكس ذلك كونها متيقنة أن لا وجود لها إن أُعيدت معالم الدولة!”.

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