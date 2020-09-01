نواب يستبعدون اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2020/09/01 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … استبعد نواب من مختلف الكتل السياسية اجراء الانتخابات المبكرة التي اعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحين عدد من المعرقلات التي تحول دون اجرائها.وقال النائب المستقل باسم خشان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “قانون المحكمة الاتحادية من الصعب تمريره بعد مضي سنوات على بقائه على طاولة البرلمان، اضافة […]

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