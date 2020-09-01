انتحاري اقتحم سيطرة التفتيش وشعر به الجنود.. تفاصيل ’مفخخة كركوك’

2020/09/01 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، بالفرقة السادسة للجيش العراقي، الثلاثاء، أن السيارة المفخخة التي انفجرت على طريق تكريت - كركوك، كانت تروم عبور حاجز أمني، لكن المنتسبين أوقفوها. وقال المصدر لـ"ناس"، (1 أيلول 2020)، إن "سيطرة تابعة للفرقة السادسة في منطقة مريم بيك، تمكنت من إحباط محاولة تسلل عجلة مفخخة إلى كركوك، لكنها انفجرت في حاضنة التفتيش، الأمر الذي أدى إلى جرح ٤ منتسبين ومصرع امرأة".

وأضاف، "كان الارهابي قد حاول عبور الحاضنة إلا أن منتسبي التفتيش شكّوا فيه، ومنعوه من الدخول بعجلته المحملة بالمواد المتفجرة، ما أحبط مخططه الرامي إلى الهجوم على المدنيين الآمنين في كركوك".

وأعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، تفاصيل انفجار عجلة مفخخة على طريق تكريت - كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، أن"عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك طريق تكريت - كركوك، مما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين".

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