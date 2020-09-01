عاجل: مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي الصحة في بغداد وعدد من المحافظات

2020/09/01 | 10:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات. وقال المصرف في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة به". وأضاف أن "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد".مبينا أنه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه". موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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