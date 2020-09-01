محافظة بغداد تعلن تهيئة أراض لتوزيعها بين ذوي الدخل المحدود

2020/09/01 | 10:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاعماروالاسكان والبلديات العامة على تهيئة اراض لتوزيعها بين الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود.وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المحافظة بحاجة الى تخصيص اكثر من مليون وحدة سكنية في مناطق الاطراف لتوزيعها بين الفئات المستحقة بحسب ضوابط وقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع الاراضي بين ذوي الدخل المحدود”.وأضاف العطا، أن “المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تعمل على فرز عدد من الاراضي في مناطق النهروان وابوغريب ومعسكر حماد شهاب من اجل توزيعها”، منوها الى ان “جزءا من هذه الاراضي سيتم تخصيصه للملاكات الطبية والصحية تثمينا لدروهم في مواجهة فايروس كورونا”.ولفت الى ان “المحافظة نفذت منذ شهر حزيران الماضي حملة لجرد الاراضي التي تحولت الى مواقع لطمر النفايات ولم يتم استثمارها لاغراض السكن من اجل ابراز معالمها وتسليمها الى المواطنين الذين لديهم سندات تؤكد ملكيتهم لهاوكذلك انشاء شوارع مخدومة من شانها تجميل مناطق الاطراف خصوصا التي تعد مداخل للعاصمة”.وأوضح، أن “مديرية بلديات بغداد وباشراف المحافظة قامت باعمال تأهيل حدائق تقع على الشارع العام على طريق بغداد محمودية مساحتها 15 دونما بعد ان كانت مكانا لجمع النفايات وتحويلها الى حديقة نظامية ،علاوة على انشاء شارع خدمي نموذجي يضم استراحات وبكلفة تقدر ب 150 مليون دينار بجهود مديرية بلدية المحمودية”.



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