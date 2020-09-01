القضاء اللبناني يصدر 5 مذكرات توقيف جديدة في قضية انفجار مرفأ بيروت

2020/09/01 | 10:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل استمرار التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، أعلن القضاء اللبناني توقيف خمسة أشخاص جدد ليرتفع عدد الموقوفين إلى ثماني عشرة شخصا.

المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، استجوب كلا من مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما، فضلا عن استجواب ثلاثة سوريين موقوفين على ذمة التحقيق، حيث أشار القضاء إلى ان الموقوفين الثلاثة هم من تولى عملية تلحيم فجوة كانت في أحد عنابر نترات الامونيوم قبل ساعات من وقوع الانفجار.

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