تحالف القوى: العودة الفاعلة للعراق دوليا بحاجة الى توافق سياسي شامل بدعم شعبي كبير

2020/09/01 | 10:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى العراقية ان العودة الفاعلة للعراق دوليا بحاجة الى توافق سياسي داخلي شامل بدعم شعبي كبير.

وأشار التحالف الى ان العراق لازال ساحة للتدخلات الخارجية وان انهاء هذا الامر بحاجة لموقف سياسي داعم لإجراءات الحكومة، مضيفا ان الزيارات الخارجية لرئيس الوزراء لازالت ضمن نطاق المؤيد والرافض من قبل القوى المختلفة سياسيا وشعبيا وهذا الامر يؤخر العودة الفاعلة للعراق الى الساحة الدولية.

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