التربية النيابية تؤكد… اسئلة الصف السادس الإعدادي لن تكون صعبة

2020/09/01 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … قال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، إن طبيعة الاسئلة لطلبة الصف السادس الإعدادي لن تكون”صعبة”، لافتاً إلى وجود عدة “سيناريوهات” حول مصير السنة الدراسية المقبلة.وقال اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “لـجـنـة الـتـربـيـة عـلـى تــواصــل مع الوزارة، وستكون هناك زيارات ميدانية لاعضائها الـى المـراكـز الامتحانية […]

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