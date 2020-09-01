الاعلام الأمني يؤكد انفجار كركوك ويكشف تفاصيله

2020/09/01 | 10:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عجلة مفخخة في سيطرة " جسر مريم بيك" طريق تكريت - كركوك، مما ادى الى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث.

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