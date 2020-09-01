2020/09/01 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عملة نقدية من فئة 1 دولار فوق أوراق نقدية من فئة 100 ليرة في مدينة اسطنبول التركية يوم 14 أغسطس آب 2018.



تصوير: مراد سيزار - رويترز.

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب والنفط في العراق والعالم، اليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020 :

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:سعر بيع الدولار : 123,250سعر شراء الدولار : 122,250……………………..

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,90 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 134,15 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 733,26 ليرة تركية

…………………..

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1985,68$

………………سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة اليوم.. العملات الأجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة اليوم.. العملات الأجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).