وزير الداخلية يصدر توجيهاً يتعلق بحملة الشهادات العليا

2020/09/01 | 10:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، توجيهاً يتعلق بكوادر الوزارة من حملة الشهادات العليا.

وقال الغنمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تمتلك الكثير من الكفاءات العلمية من حملة الشهادات العليا، ويجب علينا إنصاف هذه الشريحة".وأضاف الغانمي: "وجهنا بأن يكون عمل أصحاب الشهادات العليا في الدوائر التي تحمل نفس اختصاصاتهم بدل الوحدات القتالية الساندة".





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