صادقون تطالب الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2020/09/01 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، ان كتلته وتحالف الفتح مازالوا يطالبون الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي واطلاق الدرجات الوظيفية، مؤكدا ان المطالبات ستكون حاضرة خلال جلسات البرلمان من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان “التحركات مازالت […]

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