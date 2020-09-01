2020/09/01 | 10:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

5 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت مكاتب الصيرفة، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، اليوم، 1 أيلول 2020، البيع 123,250 دينارا، وسعر الشراء 122,250دينارا.

أما سعر صرف باقي العملات العالمية الأجنبية:

اليورو السعر العالمي 100 يورو = 119,90 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 134,15 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 733,26 ليرة تركية

المعادن سعر أونصة الذهب عالميا = 1985,68دولارا.

النفط سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولار، سعر برميل الخام الاميركي = 43,05 دولارا.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).