كورونا يقتحم صفوف باريس سان جيرمان ويصيب لاعبين

2020/09/01 | 10:25 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان له، اليوم (1 آيلول 2020)، ان "هناك اشتباه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد-19"، مبينا ان "حالة اللاعبين الصحية مطمئنة، ويخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة".

ولم يكشف النادي الباريسي عن هوية اللاعبين المصابين، لكن وسائل إعلام فرنسية، قالت إن نجمي الفريق، الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس، قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا، بعد إصابتهما بالفيروس.

وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، عندما يحل ضيفا على لانس في العاشر من ايلول الجاري، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا، بعد ذلك بثلاثة أيام.

ولم يخض سان جيرمان أي مباراة منذ خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ 0-1، في الـ23 من الشهر الماضي.

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