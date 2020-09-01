2020/09/01 | 10:26 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 | 10:18 صباحاً | عدد القراءات : 9

بدء امتحانات المرحلة المنتهية للدراسة الاعدادية

بدات اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الاول للمرحلة الاعدادية المنتهية للموسم الدراسي 2019-2020 بمشاركة 450 ألف طالب وطالبة ببغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان وسط اجراءات صحية ووقائية .

وانهت وزارة التربية استعداداتها الخاصة بالامتحانات وسط الظروف الصحية الحالية من خلال التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لحمايتها وتامين الممتحنين بالإجراءات الوقائية عن طريق تزويد المراكز في بغداد والمحافظات بالمواد الصحية والوقائية الخاصة ضد فيروس كورونا

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