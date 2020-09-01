ايفون 12 سيأتي بكاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل

2020/09/01 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بحسب احدث التسريبات التي تم نشرها اليوم حول هواتف ايفون 12 المقبلة فأن من المقرر ان شركة أبل ستدعم هواتف الايفون 12 بكاميرات مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل فقط.فيما أشارت شائعات سابقة أن هاتف ابل iPhone 12 Pro سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، […]

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