2020/09/01 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي صحة الكرخ والرصافة

منذ 13 ساعة

البيطرة ترصد حالات من الغش التجاري للدجاج المحلي

منذ 15 ساعة

المباشرة بصرف راتب المعين المتفرغ لشهر آب من عام 2020

منذ 16 ساعة

الصحة تسجل 3757 اصابة و83 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 17 ساعة

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الاول من تشرين الاول المقبل

منذ 18 ساعة

العمل تعلن اطلاق حصة اربعة الاف اسرة مستحقة للحماية الاجتماعية في نينوى

منذ 18 ساعة

ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في ثلاث محافظات

منذ 19 ساعة

النفط تعلن عن حجم انتاج وكلفة ثالث أضخم مشروع للبتروكيماويات في المنطقة وشمال أفريقيا

منذ 21 ساعة

محافظ الانبار يوجه بمنع تجول العجلات الحكومية التي لا تحمل لوحات أصولية

منذ 23 ساعة

الرشيد يقرر منح القروض لشراء السيارات والمركبات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات عاجلة بعد تعرض مجسر لحادث مروري بطريق محمد القاسم في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات عاجلة بعد تعرض مجسر لحادث مروري بطريق محمد القاسم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).